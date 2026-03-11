एलपीजी संकट की खबरों के बीच दिल्ली में पेट्रोल-डीजल की मांग बढ़ी, लोग एहतियातन करा रहे टंकी फुल - PETROL AND DIESEL SALES INCREASE
Published : March 11, 2026 at 3:51 PM IST
नई दिल्ली: एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने की खबरों के बीच दिल्ली में पेट्रोल व डीजल की मांग बढ़ती दिखाई दे रही है. हालांकि पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन आशंका के चलते कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों में टैंक फुल करा रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम ने दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में टैंक फुल कराने वालों की संख्या बढ़ी है. हालांकि दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि एलपीजी की मांग बढ़ने व सप्लाई कम होने की खबरों के बाद लोगों में आशंका बढ़ी है, लेकिन युद्ध का भारत में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना कम है.
