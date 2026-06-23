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भरत तिवारी एनकाउंटर केस में HC में याचिका, मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परिवार को सुरक्षा की मांग - BIHAR NEWS

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PETITION IN HC IN BHARAT TIWARI ENCOUNTER CASE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 12:50 PM IST

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बिहार के भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.  याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है.  याचिकाकर्ता के मुताबिक, घटना से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें भरत भूषण तिवारी के हाथ में कथित तौर पर पिस्तौल दिखाई देने की बात कही गई. याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि यदि युवक के पास हथियार था तो उस समय उसकी गिरफ्तारी या हथियार जब्ती की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहीं, इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और मामले की सीबीआई से जांच की मांग की गई है.  

बिहार के भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.  याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है.  याचिकाकर्ता के मुताबिक, घटना से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें भरत भूषण तिवारी के हाथ में कथित तौर पर पिस्तौल दिखाई देने की बात कही गई. याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि यदि युवक के पास हथियार था तो उस समय उसकी गिरफ्तारी या हथियार जब्ती की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहीं, इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और मामले की सीबीआई से जांच की मांग की गई है.  

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भरत तिवारी एनकाउंटर
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