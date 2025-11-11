ETV Bharat / Videos

विकास को तरसते लोग, सड़क नहीं, पानी की किल्लत, गांव में नहीं करना चाहता कोई अपनी लड़की की शादी - JHARKHAND TRIBEL STORY

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 9:26 PM IST

1 Min Read
झारखंड के धनबाद के टुंडी का आदिवासी बहुल्य गांव जमखोर. जो आजादी के इतने साल भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. पहाड़ी पर बसे गांव को जोड़ने के लिए सड़क तक नहीं हैं. करीब दो किलोमीटर ऊबड़-खाबड़ पथरीले रस्ते और नाले को पारकर लोग आते जाते हैं. इस गांव में कोई अपनी लड़की की शादी भी नहीं करना चाहता. इस गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाना पड़ता है. कई बार तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है. सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को होती है. पैदल और बड़ी मुश्किल से साइकिल चला कर स्कूल पहुंच पाते हैं. गांव की महिलाएं बताती हैं कि यहां पानी की किल्लत रहती है. हैंडपंप तो है लेकिन पानी नहीं देता. जब कुआं सूख जाता है. झरिया का पानी लाकर प्यास बुझानी पड़ती है. ये कहानी सिर्फ जमखोर गांव की नहीं है. टुंडी प्रखंड के मछियारा पंचायत में दर्जनों गांव हैं, जो इस तरह की सुविधाओं से महरूम हैं. जब इसको लेकर जिम्मेदारों से बात की गई, तो ग्राम सभा बुलाने की बात कही.

JHARKHAND TRIBEL
JHARKHAND TRIBEL STORY
विकास को तरसते लोग
सड़क नहीं
JHARKHAND TRIBEL STORY

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

