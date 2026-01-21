किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में घर बने झील, हालात बद से बदतर; लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर - SHARMA COLONY OF KIRARI
Published : January 21, 2026 at 9:00 PM IST
राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा अंतर्गत शर्मा कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोग बीते कई महीनों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. इलाके में लगातार जलभराव की समस्या ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह ठप कर दी है. घरों के अंदर से लेकर गलियों और सड़कों तक गंदा, बदबूदार पानी भरा हुआ है. हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. मच्छरों और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो स्थानीय विधायक ने सुध ली और न ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया. इसी कड़ी में आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.
