राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा अंतर्गत शर्मा कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोग बीते कई महीनों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. इलाके में लगातार जलभराव की समस्या ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह ठप कर दी है. घरों के अंदर से लेकर गलियों और सड़कों तक गंदा, बदबूदार पानी भरा हुआ है. हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. मच्छरों और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो स्थानीय विधायक ने सुध ली और न ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया. इसी कड़ी में आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.