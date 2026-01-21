ETV Bharat / Videos

किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में घर बने झील, हालात बद से बदतर; लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर - SHARMA COLONY OF KIRARI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शर्मा कॉलोनी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 21, 2026 at 9:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा अंतर्गत शर्मा कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोग बीते कई महीनों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. इलाके में लगातार जलभराव की समस्या ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह ठप कर दी है. घरों के अंदर से लेकर गलियों और सड़कों तक गंदा, बदबूदार पानी भरा हुआ है. हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. मच्छरों और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो स्थानीय विधायक ने सुध ली और न ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया. इसी कड़ी में आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. 

राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा अंतर्गत शर्मा कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोग बीते कई महीनों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. इलाके में लगातार जलभराव की समस्या ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह ठप कर दी है. घरों के अंदर से लेकर गलियों और सड़कों तक गंदा, बदबूदार पानी भरा हुआ है. हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. मच्छरों और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो स्थानीय विधायक ने सुध ली और न ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया. इसी कड़ी में आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI CONGRESS DEVENDER YADAV
DEVENDER YADAV VISIT KIRARI
SITUATION IN SHARMA COLONY
SHARMA COLONY OF KIRARI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी को स्टंटबाजी पड़ी महंगी

ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी की स्टंटबाजी के वीडियो पर एक्शन, आरोपी गिरफ्तार

January 21, 2026 at 3:45 PM IST
तुगलकाबाद में विधायक सहीराम ने किया उद्घाटन

दिल्ली के तुगलकाबाद का मुख्य मार्ग रोशनी से हुआ गुलजार, विधायक सहीराम ने हाई मास्क लाइट का किया उद्घाटन

January 19, 2026 at 12:19 PM IST
दिल्ली में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह

दिल्ली में 26 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह, अभिनेता रंजीत भी समारोह में हुए शामिल

January 15, 2026 at 8:55 PM IST
'लोहड़ी' कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आयोजित 'लोहड़ी' कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, सभी को दी पर्व की शुभकामनाएं

January 13, 2026 at 10:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.