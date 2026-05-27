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दिल्ली में SIR को लेकर लोगों के मन में सवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कैसे करेंगे हल - SIR IN DELHI

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दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 6:07 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में SIR की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है. इसे लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आम लोगों के मन में जितनी भी आशंका है उन सबको दूर करने की कोशिश रहेगी. इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं लोगों का नाम कटेगा जो Absent (अगर कोई निर्धारित पते पर एबसेंट मिलता है), Shifted (कोई मतदाता कहीं और शिफ्ट हो गया है), Death (किसी की मृत्यु हो गई हो), Duplicate (किसी का नाम दो जगहों पर अगर मिलता है) या Foreigner (अगर किसी के पास दूसरे देश की नागरिकता होगी तो) होंगे. 

नई दिल्ली: दिल्ली में SIR की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है. इसे लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आम लोगों के मन में जितनी भी आशंका है उन सबको दूर करने की कोशिश रहेगी. इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं लोगों का नाम कटेगा जो Absent (अगर कोई निर्धारित पते पर एबसेंट मिलता है), Shifted (कोई मतदाता कहीं और शिफ्ट हो गया है), Death (किसी की मृत्यु हो गई हो), Duplicate (किसी का नाम दो जगहों पर अगर मिलता है) या Foreigner (अगर किसी के पास दूसरे देश की नागरिकता होगी तो) होंगे. 

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Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

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