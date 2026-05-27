नई दिल्ली: दिल्ली में SIR की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है. इसे लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आम लोगों के मन में जितनी भी आशंका है उन सबको दूर करने की कोशिश रहेगी. इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं लोगों का नाम कटेगा जो Absent (अगर कोई निर्धारित पते पर एबसेंट मिलता है), Shifted (कोई मतदाता कहीं और शिफ्ट हो गया है), Death (किसी की मृत्यु हो गई हो), Duplicate (किसी का नाम दो जगहों पर अगर मिलता है) या Foreigner (अगर किसी के पास दूसरे देश की नागरिकता होगी तो) होंगे.