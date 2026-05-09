यूनाइटेड स्टेट्स रक्षा विभाग ने यूएफओ यानी UAP (अज्ञात विसंगत घटनाएं) से जुड़ी नई फाइलें और वीडियो जारी करने शुरू किए हैं. यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NASA, FBI और दूसरी अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर उठाया गया है. इन दस्तावेजों में सैन्य पायलटों और विमानों द्वारा देखी गई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र है, जिनकी अब तक स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी है. हालांकि पेंटागन ने साफ कहा है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे एलियन जीवन या दूसरे ग्रहों की तकनीक की पुष्टि हो सके. विशेषज्ञों का मानना है कि कई वीडियो उन्नत सैन्य तकनीक या असामान्य उड़ान परिस्थितियों के कारण भी भ्रम पैदा कर सकते हैं.