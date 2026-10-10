'दुनिया भर में साइकिलिंग': दक्षिण कोरियाई प्रोफ़ेसर अलग-अलग संस्कृतियों को करीब से जानने के लिए साइकिल टूर पर

दक्षिण कोरिया की क्युंग ही यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर सोंग यंग बाक साइकिल से दुनिया घूमने निकले हैं. 4 जनवरी से इस यात्रा पर हैं.अब तक चीन, यूरोप और अफ्रीका को अपनी साइकिल से नाप चुके हैं. इस वक्त ओडिशा के संभलपुर में हैं. उन्होंने कहा कि AI और दूसरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद, अलग-अलग कल्चर को जानने और अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका घूमना-फिरना ही है. मोरक्को से मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने भारत की अपनी साइकिल यात्रा शुरु की.महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ घूम चुके हैं, उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, कई धर्मों और विविध कल्चर वाला देश है। यहां के लोगों का रहन-सहन दूसरे देशों जैसा नहीं है। अलग-अलग भाषाएं, कल्चर, खाना और कपड़े मुझे उत्साहित करते हैं. बाक ...भारत में लगभग डेढ़ महीना बीता चुके हैं.वो कोलकाता जाने और वहां के कल्चर की तुलना मुंबई से करने के लिए उत्साहित हैं.