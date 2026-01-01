दिव्यांग पायल की प्रेरक कहानी: नेशनल पैरा आर्चरी कॉम्पिटिशन में जीते दो गोल्ड मेडल - UNIQUE STORY OF SPECIALLY ABLED
Published : January 1, 2026 at 9:02 PM IST
ओडिशा के बलांगीर की पायल नाग अपनी तरह की दुनिया की पहली तीरंदाज बन गई है, जिसके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर, लेकिन वो अपनी तीरंदाजी से लोगों को हैरान कर देती है. हाल ही में उसने नेशनल पैरा आर्चरी कॉम्पिटिशन में दो गोल्ड मेडल जीतकर ओडिशा का मान बढ़ाया. पायल अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच कुलदीप कुमार बेदवान को देती हैं. वहीं, कोच कुलदीप कुमार बेदवान को भरोसा है कि पायल अपने लक्ष्य को हासिल करेगी.
लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी पायल की जिंदगी ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आत्मविश्वास को अपना हथियार बना लिया. पायल के माता पिता छत्तीसगढ़ में कारपेंटर का काम करते थे. वो अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाते थे. बात 6 अप्रैल 2015 की है, जब पायल महज 6 साल की थी. खेलते समय वो हाई-वोल्टेज तार की चपेट में आ गई. इस हादसे ने उससे उसके दोनों हाथ और पैर छीन लिए. उसके माता-पिता अपने बच्चों को दादी के पास छोड़कर काम पर जाते थे. दादी के गुजर जाने के बाद पायल पूरी तरह निस्सहाय हो गई.. ऐसे में जिला प्रशासन ने बलांगीर के पारबती गिरी आश्रम में उसकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था कराई. पढाई के दौरान उसने अपनी ड्राइंग स्किल से लोगों को हैरान कर दिया. तात्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पायल नाग की ड्राइंग की तारीफ की थी. उन्होंने रोबोटिक हाथ लगवाने के लिए पायल को 9 लाख रुपये दिए.. लेकिन वो सफल नहीं हो सका. बाद में पूर्व जिला मजिस्ट्रेट चंचल राणा ने तीरंदाजी की ट्रेनिंग के लिए उसे साल 2022 में जम्मू भेजा. वहां से ट्रेनिंग लेकर उसने नया इतिहास लिख दिया. फिलहाल वो कटरा के नेशनल आर्चरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रही है और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी है.
