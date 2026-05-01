पवन खेड़ा को भारत की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत...कृषि जमानत आवेदन - PAWAN KHERA BAIL
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Published : May 1, 2026 at 5:11 PM IST
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर कथित आरोपों से जुड़े मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में खतरे में नहीं डाला जा सकता. इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें उचित शर्तों पर जमानत दी जाए. साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने का आदेश दिया गया है.
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर कथित आरोपों से जुड़े मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में खतरे में नहीं डाला जा सकता. इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें उचित शर्तों पर जमानत दी जाए. साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने का आदेश दिया गया है.