गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है. यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की शिकायत से जुड़ा है. सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा गया कि यह मामला मानहानि का है और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. वहीं, असम सरकार की ओर से दलील दी गई कि मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं, जिसके लिए हिरासत में जांच जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी खेड़ा को राहत देने से इनकार कर चुका है. अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.