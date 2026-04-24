ETV Bharat / Videos

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका… अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला - PAWAN KHERA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 4:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है. यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की शिकायत से जुड़ा है. सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा गया कि यह मामला मानहानि का है और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. वहीं, असम सरकार की ओर से दलील दी गई कि मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं, जिसके लिए हिरासत में जांच जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी खेड़ा को राहत देने से इनकार कर चुका है. अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है. यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की शिकायत से जुड़ा है. सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा गया कि यह मामला मानहानि का है और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. वहीं, असम सरकार की ओर से दलील दी गई कि मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं, जिसके लिए हिरासत में जांच जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी खेड़ा को राहत देने से इनकार कर चुका है. अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

GAUHATI HIGH COURT
ANTICIPATORY BAIL
HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM POLITICS
PAWAN KHERA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बोरवेल के गड्ढे में गिरा शख्स

उत्तराखंड में हादसा, बोरवेल के गड्ढे में गिरा शख्स, मौके पर SDRF-NDRF

April 24, 2026 at 4:45 PM IST
कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना

ट्रंप ने भारत को 'नरक' बताया, विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया, मोदी सरकार पर बिफरी कांग्रेस

April 23, 2026 at 10:52 PM IST
छिटपुट हिंसा के बीच मतदान संपन्न

छिटपुट हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान संपन्न, तमिलनाडु में टूटा मतदान का रिकॉर्ड

April 23, 2026 at 10:22 PM IST
लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले

बातचीत के बीच लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले... ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता पर सस्पेंस बरकरार

April 23, 2026 at 10:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.