पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के बयान ने कांग्रेस को फिर से असहज कर दिया है. उन्होंने कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा को "तोता" कहा है. अय्यर ने एक दिन पहले केरल की वाम सरकार की प्रशंसा की थी. उन्होंने कहा था कि यूडीएफ के सीएम विजयन अच्छा कर रहे हैं और वे राजीव गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने उनके बयानों पर सफाई दी है. मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों पर जब पवन खेड़ा से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि अय्यर का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, वह जो भी बोलते या लिखते हैं, यह उनका निजी विचार होता है. पवन खेड़ा ने मणिशंकर अय्यर पर जो टिप्पणी की, इस पर अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा की कांग्रेस में कोई अहम जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा उन्हें कांग्रेस से बाहर नहीं कर सकते हैं, यह फैसला या तो राहुल गांधी कर सकते हैं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर खुद सोनिया गांधी कर सकती हैं. मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर भी इशारों ही इशारों में हमला किया. उन्होंने कहा कि राहुल भूल गए हैं कि मैं पार्टी का "मेंबर" हूं, इसलिए, मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं."