विजेता बेटियों के लिए बढ़े मदद के हाथ, आंधप्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने की मदद - PAWAN KALYAN HELPED CRICKERS
Published : December 14, 2025 at 10:08 PM IST
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हाल ही में ब्लाइंड महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य दीपिका और करुणा कुमारी के परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. पवन कल्याण ने शुक्रवार को क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी. इस बैठक के दौरान, जब उन्हें इन दो महिला क्रिकेटरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला किया.
पवन कल्याण ने तत्काल प्रभाव से दोनों खिलाड़ियों के परिवारों को आवश्यक घरेलू सामान भेजने की व्यवस्था की. पार्टी नेताओं के माध्यम से सामान की डिलीवरी सुनिश्चित की गई. श्री सत्य साईं जिले के तांबालाहट्टी तांडा में दीपिका के परिवार और अल्लूरी सीताराम राजू जिले के वांटलाममिडी में करुणा कुमारी के परिवार को सामान भेजे गये. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा भेजे गए ये सभी घरेलू सामान शनिवार शाम तक संबंधित परिवारों के घरों पर सुरक्षित पहुंच गए. इसके साथ ही, पवन कल्याण ने दूसरे राज्यों की खिलाड़ियों को भी मदद दी.
