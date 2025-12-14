ETV Bharat / Videos

विजेता बेटियों के लिए बढ़े मदद के हाथ, आंधप्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने की मदद - PAWAN KALYAN HELPED CRICKERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 10:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हाल ही में ब्लाइंड महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य दीपिका और करुणा कुमारी के परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. पवन कल्याण ने शुक्रवार को क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी. इस बैठक के दौरान, जब उन्हें इन दो महिला क्रिकेटरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला किया.

पवन कल्याण ने तत्काल प्रभाव से दोनों खिलाड़ियों के परिवारों को आवश्यक घरेलू सामान भेजने की व्यवस्था की. पार्टी नेताओं के माध्यम से सामान की डिलीवरी सुनिश्चित की गई. श्री सत्य साईं जिले के तांबालाहट्टी तांडा में दीपिका के परिवार और अल्लूरी सीताराम राजू जिले के वांटलाममिडी में करुणा कुमारी के परिवार को सामान भेजे गये. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा भेजे गए ये सभी घरेलू सामान शनिवार शाम तक संबंधित परिवारों के घरों पर सुरक्षित पहुंच गए. इसके साथ ही, पवन कल्याण ने दूसरे राज्यों की खिलाड़ियों को भी मदद दी. 

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हाल ही में ब्लाइंड महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य दीपिका और करुणा कुमारी के परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. पवन कल्याण ने शुक्रवार को क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी. इस बैठक के दौरान, जब उन्हें इन दो महिला क्रिकेटरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला किया.

पवन कल्याण ने तत्काल प्रभाव से दोनों खिलाड़ियों के परिवारों को आवश्यक घरेलू सामान भेजने की व्यवस्था की. पार्टी नेताओं के माध्यम से सामान की डिलीवरी सुनिश्चित की गई. श्री सत्य साईं जिले के तांबालाहट्टी तांडा में दीपिका के परिवार और अल्लूरी सीताराम राजू जिले के वांटलाममिडी में करुणा कुमारी के परिवार को सामान भेजे गये. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा भेजे गए ये सभी घरेलू सामान शनिवार शाम तक संबंधित परिवारों के घरों पर सुरक्षित पहुंच गए. इसके साथ ही, पवन कल्याण ने दूसरे राज्यों की खिलाड़ियों को भी मदद दी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

विजेता बेटियों को मदद
PAWAN KALYAN HELPED CRICKERS
भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट
आंधप्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण
PAWAN KALYAN HELPED CRICKERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को दी बधाई

नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को दी बधाई

December 14, 2025 at 10:47 PM IST
निशाने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग

'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, निशाने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग

December 14, 2025 at 9:07 PM IST
कई इलाकों में AQI 500 के करीब

दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई इलाकों में AQI 500 के करीब, NCR में GRAP IV लागू

December 14, 2025 at 9:06 PM IST
एक जोड़ी की कीमत 51 हजार रुपये

कोल्हापुरी चप्पलों की 'ग्लोबल' उड़ान, इटैलियन नागरिक ने बनवाईं 51 हजार की एक जोड़ी चप्पलें

December 13, 2025 at 10:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.