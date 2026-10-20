पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम, देखें Live तस्वीर

देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी भव्य रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिसमें सीएम सम्राट चौधरी से लेकर उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी, नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे. श्रीराम की झांकी रथ पहुंच चुका है, जिसका दीदार करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस झांकी के साथ ही वानर सेना भी मैदान में प्रवेश कर चुकी है. जिससे पूरा माहौल जय श्रीराम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है. पटना गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए दर्शक पहुंचे हैं. काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है. दर्शक दीर्घा के लिए अलग से वैरिकेडिंग की गयी है, जिसमें दर्शक बैठकर रावण दहन देख रहे हैं. पटना गांधी मैदान में अग्निशमन विभाग के कमांडेंट रावण दहन को देखते हुए 12 बड़ी गाड़ियों को स्थापित किया गया है. रावण दहन कार्यक्रम होगा, वहां रावण के पास एक बड़ी गाड़ी लगाई गई है. 50 से अधिक फोर्स भी नियुक्त किए गए हैं, गांधी मैदान में SDRF की टीम भी पूरी तरीके से मुस्तैद है.