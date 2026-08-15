80th independence day: पटना गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह - 80TH INDEPENDENCE DAY
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Published : August 15, 2026 at 9:09 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 9:53 AM IST
पटना: आज पूरा देश बेहद उत्साह के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बिहार के सुदूर गांवों से लेकर राजधानी पटना के हर कोने तक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरी आन-बान और शान के साथ हवा में लहरा रहा है. देश के सभी सरकारी दफ्तरों और निजी प्रतिष्ठानों में लोग बड़े गर्व से आजादी दिलाने वाले महान वीर सपूतों और अमर शहीदों को नमन कर रहे हैं. बिहार राज्य में इस राष्ट्रीय पर्व की रौनक बेहद अद्भुत दिखाई दे रही है, जहां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजकीय ध्वजारोहण किया. तिरंगे झंडे को सलामी देने के बाद उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित किया और एक नए, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर विकसित बिहार के निर्माण का अपना मजबूत संकल्प सबके साथ साझा किया.
पटना: आज पूरा देश बेहद उत्साह के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बिहार के सुदूर गांवों से लेकर राजधानी पटना के हर कोने तक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरी आन-बान और शान के साथ हवा में लहरा रहा है. देश के सभी सरकारी दफ्तरों और निजी प्रतिष्ठानों में लोग बड़े गर्व से आजादी दिलाने वाले महान वीर सपूतों और अमर शहीदों को नमन कर रहे हैं. बिहार राज्य में इस राष्ट्रीय पर्व की रौनक बेहद अद्भुत दिखाई दे रही है, जहां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजकीय ध्वजारोहण किया. तिरंगे झंडे को सलामी देने के बाद उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित किया और एक नए, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर विकसित बिहार के निर्माण का अपना मजबूत संकल्प सबके साथ साझा किया.