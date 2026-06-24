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पटना: चिलचिलाती गर्मी में गिग वर्कर्स को राहत देने के लिए एसी लाउंज की शुरुआत, पानी और चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध - AC LOUNGES LAUNCHED FOR GIG WORKERS

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गिग वर्कर्स के लिए एसी लाउंज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 3:26 PM IST

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बिहार की राजधानी पटना की भीषण गर्मी में काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए आरामदायक कुर्सियां, पीने का पानी और एयर कंडीशनिंग बहुत राहत देने वाली सुविधाएं हैं. गांधी मैदान और इनकम टैक्स गोलंबर पर दो एयर-कंडीशंड लाउंज बनाए गए हैं. यहां डिलीवरी वर्कर्स सिर्फ दो रुपये देकर आराम करने और काम के दौरान तरोताजा होने के लिए ठंडी और आरामदायक जगह पा सकते हैं. कई लोगों के लिए, यह पहल भीषण गर्मी से बचने का एक बहुत जरूरी जरिया बन गई है.  

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लगभग 16 लाख रुपये की लागत से ये लाउंज तैयार किए हैं. इनका उद्घाटन 19 जून को किया गया था. बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को इनमें से एक सुविधा केंद्र का दौरा किया, ताकि वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें और कर्मचारियों से बातचीत कर सकें. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अभी प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है और अगर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, तो शहर में और भी जगहों पर इसका विस्तार किया जा सकता है.  

इस पहल के साथ, चेन्नई और कोयंबटूर के बाद पटना देश का तीसरा ऐसा शहर बन गया है जहां गिग वर्कर्स के लिए खास आराम करने की सुविधाएं शुरू की गई हैं. शहर की जगहों को गिग वर्कर्स के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है. ये एयर-कंडीशंड लाउंज उन लोगों को चिलचिलाती गर्मी में राहत का अहसास करा रहे हैं जो शहर के डिलीवरी नेटवर्क को चालू रखते हैं. 

बिहार की राजधानी पटना की भीषण गर्मी में काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए आरामदायक कुर्सियां, पीने का पानी और एयर कंडीशनिंग बहुत राहत देने वाली सुविधाएं हैं. गांधी मैदान और इनकम टैक्स गोलंबर पर दो एयर-कंडीशंड लाउंज बनाए गए हैं. यहां डिलीवरी वर्कर्स सिर्फ दो रुपये देकर आराम करने और काम के दौरान तरोताजा होने के लिए ठंडी और आरामदायक जगह पा सकते हैं. कई लोगों के लिए, यह पहल भीषण गर्मी से बचने का एक बहुत जरूरी जरिया बन गई है.  

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लगभग 16 लाख रुपये की लागत से ये लाउंज तैयार किए हैं. इनका उद्घाटन 19 जून को किया गया था. बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को इनमें से एक सुविधा केंद्र का दौरा किया, ताकि वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें और कर्मचारियों से बातचीत कर सकें. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अभी प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है और अगर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, तो शहर में और भी जगहों पर इसका विस्तार किया जा सकता है.  

इस पहल के साथ, चेन्नई और कोयंबटूर के बाद पटना देश का तीसरा ऐसा शहर बन गया है जहां गिग वर्कर्स के लिए खास आराम करने की सुविधाएं शुरू की गई हैं. शहर की जगहों को गिग वर्कर्स के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है. ये एयर-कंडीशंड लाउंज उन लोगों को चिलचिलाती गर्मी में राहत का अहसास करा रहे हैं जो शहर के डिलीवरी नेटवर्क को चालू रखते हैं. 

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