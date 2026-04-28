पटियाला में शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक पर देर रात धमाके की घटना सामने आई है. रात करीब 10 बजे हुए इस विस्फोट से ट्रैक को नुकसान पहुंचा और मौके से एक शव बरामद हुआ है. वरुण शर्मा के मुताबिक शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह पूर्ण धमाका नहीं बल्कि धमाके की कोशिश थी, जिसमें शामिल व्यक्ति की मौत हो गई. घटनास्थल से सिम कार्ड समेत कई अहम सबूत मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है. फोरेंसिक टीम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं. इस घटना में किसी अन्य के हताहत होने की खबर नहीं है. रेलवे ने ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है.