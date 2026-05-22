पंजाब के पठानकोट में कथित जासूस के एक मामले ने सुरक्षा सिद्दीकी की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी बलजीत सिंह ने पठानकोट-जम्मू हाईवे के पास इंटरनेट आधारित CCTV कैमरा लगाकर सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की LIVE फीड पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाई. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसे दुबई में बैठे एक शख्स से निर्देश मिल रहे थे और इसके बदले उसे 40 हजार रुपये दिए गए थे. पुलिस ने कैमरा बरामद कर लिया है और तीन अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ CCTV का मामला नहीं बल्कि संवेदनशील सैन्य गतिविधियों की निगरानी से जुड़ी बड़ी जासूसी साजिश हो सकती है.