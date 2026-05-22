ETV Bharat / Videos

पंजाब में ISI की बड़ी साजिश?…पठानकोट में CCTV कैमरे से पाकिस्तान भेजी जा रही थी LIVE फीड - PATHANKOT SPY CASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Pakistan ISI espionage network in Punjab (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 1:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पंजाब के पठानकोट में कथित जासूस के एक मामले ने सुरक्षा सिद्दीकी की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी बलजीत सिंह ने पठानकोट-जम्मू हाईवे के पास इंटरनेट आधारित CCTV कैमरा लगाकर सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की LIVE फीड पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाई. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसे दुबई में बैठे एक शख्स से निर्देश मिल रहे थे और इसके बदले उसे 40 हजार रुपये दिए गए थे. पुलिस ने कैमरा बरामद कर लिया है और तीन अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ CCTV का मामला नहीं बल्कि संवेदनशील सैन्य गतिविधियों की निगरानी से जुड़ी बड़ी जासूसी साजिश हो सकती है.

पंजाब के पठानकोट में कथित जासूस के एक मामले ने सुरक्षा सिद्दीकी की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी बलजीत सिंह ने पठानकोट-जम्मू हाईवे के पास इंटरनेट आधारित CCTV कैमरा लगाकर सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की LIVE फीड पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाई. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसे दुबई में बैठे एक शख्स से निर्देश मिल रहे थे और इसके बदले उसे 40 हजार रुपये दिए गए थे. पुलिस ने कैमरा बरामद कर लिया है और तीन अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ CCTV का मामला नहीं बल्कि संवेदनशील सैन्य गतिविधियों की निगरानी से जुड़ी बड़ी जासूसी साजिश हो सकती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ISI CCTV CAMERA
PUNJAB POLICE
PAKISTAN SPY NETWORK
ARMY MOVEMENT
PATHANKOT SPY CASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Rajya Sabha elections 2026 latest update

राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान…18 जून को होगा बड़ा सियासी मुकाबला

May 22, 2026 at 1:50 PM IST
Gujarat Titans vs Chennai Super Kings IPL 2026

गुजरात टाइटंस का बड़ा धमाका…चेन्नई सुपर किंग्स 89 रन से हारी, IPL 2026 से बाहर

May 22, 2026 at 1:00 PM IST
पुरी रथ यात्रा

पुरी रथ यात्रा: 42 पहियों का निर्माण पूरा होने के बाद, तीन रथों के धुरों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ

May 21, 2026 at 11:10 PM IST
'कॉकरोच जनता पार्टी'- इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स

सोशल मीडिया पर गदर मचाने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' की पूरी कहानी, इंस्टाग्राम पर बन गये करोड़ों फॉलोअर्स

May 21, 2026 at 11:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.