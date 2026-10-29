Explainer- भारत में E100 फ्यूल का रास्ता साफ, आपको कितना होगा फायदा ?

26 अक्टूबर को सरकार ने E100 से चलने वाली गाड़ियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कल से अपनी कार या बाइक में E100 भरवा सकते हैं. क्योंकि इस फ्यूल की कीमत से लेकर आपकी गाड़ी के माइलेज तक, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तय करेंगे कि इससे आपको फायदा होगा या नहीं. क्या इसके लिए नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी. पेट्रोल के मुकाबले इससे कितनी बचत हो सकती है और क्या ये भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है ? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना प्रकाशित की. इसके तहत वाहन उत्सर्जन से जुड़े प्रावधानों में E85 के साथ E100 को भी साफ तौर पर शामिल किया गया. अब E100 पर चलने के लिए डिजाइन की गई फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए नियमों से जुड़े प्रावधान साफ हैं. E100 एथेनॉल आधारित मोटर फ्यूल है. एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे गन्ने के रस, शीरे और कुछ प्रकार के अनाज जैसे जैविक कच्चे माल से बनाया जा सकता है. भारत में E20 पेट्रोल की फ्यूल में 20 प्रतिशत एथेनॉल की मात्रा और बाकी मुख्य रुप से पेट्रोल होता है. E85 में एथेनॉल की मात्रा करीब 85 प्रतिशत होती है.वहीं E100 नाम ऐसे फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, जो लगभग पूरी तरह एथेनॉल आधारित हो.