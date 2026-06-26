केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाने का फैसला किया है. विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अब 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 2,500 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 5,000 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं 60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये और तत्काल पासपोर्ट की फीस 6,000 रुपये कर दी गई है. सरकार का कहना है कि यह बदलाव पासपोर्ट सेवाओं को बेहतर और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए किया गया है. 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. हालांकि यह छूट पासपोर्ट के री-इश्यू पर लागू नहीं होगी.