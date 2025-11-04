ETV Bharat / Videos

बिलासपुर में भीषण रेल हादसा, 8 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल, मृतक के परिजनों को मिलेगी 10 लाख की मदद - TRAIN ACCIDENT IN BILASPUR

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है. यहां कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हुई है. टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है.. जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा बिलासपुर के लालखदान में हावड़ा रूट पर हुआ... हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए.. राहत-बचाव का काम शुरू किया. मौके पर अधिकारियों के पहुंचने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई. वहीं, हादसा प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का एलान किया गया है. मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

BILASHPUR TRAIN ACCIDENT
TRAIN ACCIDENT IN BILASPUR
बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा
ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत
TRAIN ACCIDENT IN BILASPUR

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

