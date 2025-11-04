छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है. यहां कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हुई है. टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है.. जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा बिलासपुर के लालखदान में हावड़ा रूट पर हुआ... हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए.. राहत-बचाव का काम शुरू किया. मौके पर अधिकारियों के पहुंचने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई. वहीं, हादसा प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का एलान किया गया है. मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.