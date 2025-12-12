नई दिल्ली: समाज की भीड़ में ऐसे लोग भी होते हैं जो रोज हमारे आसपास रहते हुए भी हमारे ध्यान में नहीं आते हैं. सफाई कर्मचारी, सब्जी विक्रेता आदि की जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है. इन्हीं अनसुनी आवाजों को केंद्र में रखकर बनाई गई है फिल्म पारो-पिनाकी. फिल्म के रिलीज की तारीख अभी अंतिम चरण में है. लीड एक्ट्रेस इशिता सिंह ने बताया कि पारो-पिनाकी की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के उन तबकों की सच्चाई को दिखाने की कोशिश है, जिनकी बात शायद ही कभी फिल्मों में होती है. हमने सीवर क्लीनर और सब्जी बेचने वालों की असली जिंदगी को पर्दे पर लाने की कोशिश की है. वहीं एक्टर संजय बिश्नोई ने कहा कि हम चाहते हैं कि फिल्म देखने के बाद लोग समझें इन्हें भी अच्छी स्थिति और सम्मान मिलना चाहिए. बता दें कि इशिता सिंह, सांसद संजय सिंह की बेटी हैं.