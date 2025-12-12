ETV Bharat / Videos

समाज की अनदेखी जिंदगी को आवाज देती प्रेम कहानी है पारो-पिनाकी, जानें कैसी है स्टोरी - PARO PINAKI MOVIE

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 12, 2025 at 6:15 PM IST

1 Min Read
नई दिल्ली: समाज की भीड़ में ऐसे लोग भी होते हैं जो रोज हमारे आसपास रहते हुए भी हमारे ध्यान में नहीं आते हैं. सफाई कर्मचारी, सब्जी विक्रेता आदि की जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है. इन्हीं अनसुनी आवाजों को केंद्र में रखकर बनाई गई है फिल्म पारो-पिनाकी. फिल्म के रिलीज की तारीख अभी अंतिम चरण में है. लीड एक्ट्रेस इशिता सिंह ने बताया कि पारो-पिनाकी की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के उन तबकों की सच्चाई को दिखाने की कोशिश है, जिनकी बात शायद ही कभी फिल्मों में होती है. हमने सीवर क्लीनर और सब्जी बेचने वालों की असली जिंदगी को पर्दे पर लाने की कोशिश की है. वहीं एक्टर संजय बिश्नोई ने कहा कि हम चाहते हैं कि फिल्म देखने के बाद लोग समझें इन्हें भी अच्छी स्थिति और सम्मान मिलना चाहिए. बता दें कि इशिता सिंह, सांसद संजय सिंह की बेटी हैं. 

ISHITA SINGH ACTRESS
ACTOR SANJAY BISHNOI
फिल्म पारो पिनाकी
PARO PINAKI MOVIE

ETV Bharat Delhi Team

संपादक की पसंद

