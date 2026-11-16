दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है. इस दौरान सरकार के लिए परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण विधेयक सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो सकता है. सरकार इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिशों में जुटी है. इसके तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है. इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार के शीर्ष स्तरों पर संसद के शीतकालीन सत्र की संभावित तारीखों को लेकर बातचीत भी हुई है. हालांकि, इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए जरूरी संख्या जुटाना एक चुनौती हो सकती है. इस विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 361 वोटों की आवश्यकता होगी. फिलहाल तीन सीटें खाली हैं. इसलिए सदन में अभी 540 सदस्य हैं. सत्ताधारी एनडीए के पास 320 सदस्य हैं और इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी.

सरकार ने मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया है, जिससे अगले सत्र के समय और उसके संचालन को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं. मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था. 94 दिन बीत चुके हैं और सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया है. सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है.

Conclusion: