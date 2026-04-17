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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज वोटिंग, सदन में सत्ता और विपक्षी सांसद रख रहे अपनी बात - VOTING ON WOMENS RESERVATION BILL

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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग (Etv Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 3:54 PM IST

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केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पेश किया, इसके बाद सदन में इस पर लंबी बहस हुई. आज शाम 4 बजे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर वोटिंग होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में विधेयक पर अपनी बात रख रहे हैं. वहीं, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम-2023 लागू हो गया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के लिए 12 घंटे दिए गए हैं, और स्पीकर की इजाजत से इसे और बढ़ाने का विकल्प है.

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पेश किया, इसके बाद सदन में इस पर लंबी बहस हुई. आज शाम 4 बजे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर वोटिंग होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में विधेयक पर अपनी बात रख रहे हैं. वहीं, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम-2023 लागू हो गया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के लिए 12 घंटे दिए गए हैं, और स्पीकर की इजाजत से इसे और बढ़ाने का विकल्प है.

Last Updated : April 17, 2026 at 3:54 PM IST

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