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जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन बिल संसद से बिल पास, पंजीकरण में देरी की तो लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर - UPROAR IN RAJYASABHA

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जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन बिल संसद से बिल पास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 8:30 PM IST

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संसद के दोनों सदनों ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित हो गया है. मंगलवार को राज्यसभा ने इस बिल को मंजूरी दे दी. लोकसभा पहले ही बिल को मंजूरी दे चुका है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून बन जाएगा.  

इस संशोधन विधेयक के जरिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों को और सख्त बनाया गया है. इसके तहत, 30 दिन से एक साल के बीच के पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है. जन्म या मृत्यु के एक साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. एक साल के बाद और दो साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी प्रक्रिया है. इनमें वेरिफिकेशन के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा. दो साल पुराने जन्म या मृत्यु के सत्यापन के लिए अब कलेक्टर कार्यालय के बजाय अदालत प्रणाली का उपयोग करना होगा.

सरकार ने साल 2023 में ही पंजीकृत जन्म और मृत्यु के राष्ट्रीय डेटाबेस को वैधानिक दर्जा दे दिया था. इस दस्तावेज का उपयोग अलग-अलग जगहों पर किया जा सकता है, जैसे- शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करना, विवाह पंजीकरण, सरकारी नियुक्तियां, पासपोर्ट, आधार कार्ड जारी करना और केंद्र की ओर से नोटिफाइड किसी भी दूसरे कामों में. 

संसद के दोनों सदनों ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026' को पारित हो गया है. मंगलवार को राज्यसभा ने इस बिल को मंजूरी दे दी. लोकसभा पहले ही बिल को मंजूरी दे चुका है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून बन जाएगा.  

इस संशोधन विधेयक के जरिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों को और सख्त बनाया गया है. इसके तहत, 30 दिन से एक साल के बीच के पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है. जन्म या मृत्यु के एक साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. एक साल के बाद और दो साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी प्रक्रिया है. इनमें वेरिफिकेशन के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा. दो साल पुराने जन्म या मृत्यु के सत्यापन के लिए अब कलेक्टर कार्यालय के बजाय अदालत प्रणाली का उपयोग करना होगा.

सरकार ने साल 2023 में ही पंजीकृत जन्म और मृत्यु के राष्ट्रीय डेटाबेस को वैधानिक दर्जा दे दिया था. इस दस्तावेज का उपयोग अलग-अलग जगहों पर किया जा सकता है, जैसे- शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करना, विवाह पंजीकरण, सरकारी नियुक्तियां, पासपोर्ट, आधार कार्ड जारी करना और केंद्र की ओर से नोटिफाइड किसी भी दूसरे कामों में. 

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