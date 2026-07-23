NEET पर संसद में भारी हंगामा; NDA और INDIA ब्लॉक आमने-सामने, लोकसभा-राज्यसभा स्थगित! - PARLIAMENT MONSOON SESSION
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Published : July 23, 2026 at 4:40 PM IST
संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन NEET पेपर लीक मामले को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला. गुरुवार को संसद भवन परिसर में NDA और INDIA ब्लॉक के सांसद आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई. एक तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं NDA सांसद राहुल गांधी के 21 जुलाई के धरने का विरोध कर रहे हैं. इस भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है. जबकि विपक्ष पहले इस्तीफे की मांग पर अड़ा है. पूरी राजनीतिक गहमागहमी और नेताओं की तीखी बयानबाजी के लिए वीडियो को अंत तक देखें.
संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन NEET पेपर लीक मामले को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला. गुरुवार को संसद भवन परिसर में NDA और INDIA ब्लॉक के सांसद आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई. एक तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं NDA सांसद राहुल गांधी के 21 जुलाई के धरने का विरोध कर रहे हैं. इस भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है. जबकि विपक्ष पहले इस्तीफे की मांग पर अड़ा है. पूरी राजनीतिक गहमागहमी और नेताओं की तीखी बयानबाजी के लिए वीडियो को अंत तक देखें.