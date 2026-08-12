संसद में भारी बवाल! विवादित FCRA बिल JPC को भेजा गया, विपक्ष ने की बिल वापसी की मांग - PARLIAMENT MONSOON SESSION
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Published : August 12, 2026 at 6:09 PM IST
संसद के मॉनसून सत्र के 18वें दिन भी विपक्ष का भारी हंगामा जारी रहा. राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस एक्शन जैसे मुद्दों पर अड़े विपक्ष के बीच, सरकार ने लोकसभा में विवादित एफसीआरए संशोधन बिल को संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव पास कर दिया है. इस समिति में कुल 31 सदस्य होंगे.
एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर बिल को लेकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे अल्पसंख्यकों, NGO और गैर-RSS संगठनों का गला घोंटने वाला बिल बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. संसद में हुए इस सियासी घमासान और FCRA बिल की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.
संसद के मॉनसून सत्र के 18वें दिन भी विपक्ष का भारी हंगामा जारी रहा. राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस एक्शन जैसे मुद्दों पर अड़े विपक्ष के बीच, सरकार ने लोकसभा में विवादित एफसीआरए संशोधन बिल को संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव पास कर दिया है. इस समिति में कुल 31 सदस्य होंगे.
एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर बिल को लेकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे अल्पसंख्यकों, NGO और गैर-RSS संगठनों का गला घोंटने वाला बिल बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. संसद में हुए इस सियासी घमासान और FCRA बिल की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.