संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही महज 1 मिनट चलकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे. हालांकि, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पूरे सत्र के दौरान पीएम मोदी की गैरमौजूदगी पर कड़े सवाल उठाए हैं. वहीं, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने 19 दिन बर्बाद होने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, जिसके जवाब में एनडीए नेताओं ने भी विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया.

लगातार हंगामे के कारण इस बार लोकसभा में 114 घंटे के बजाय सिर्फ साढ़े 17 घंटे ही काम हो सका. दूसरी तरफ, राज्यसभा में लिथियम और कोबाल्ट खनन को आसान बनाने वाला 'माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026' पास कर दिया गया। संसद के आखिरी दिन के सियासी घमासान की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.