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राम मंदिर 'चंदा चोरी' पर संसद में भारी बवाल, प्रियंका गांधी ने लगाए 'चंदा चोर' के नारे; कार्यवाही स्थगित! - LOK SABHA ADJOURNED

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PARLIAMENT MONSOON SESSION DAY 12 LIVE UPDATES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 1:40 PM IST

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संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला. 'राम मंदिर चढ़ावा चोरी' के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है. प्रियंका गांधी और डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और 'चंदा चोर' के नारे लगाए.

विपक्ष की इस भारी नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही महज 3 मिनट चलकर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई. वहीं, राज्यसभा भी 12 बजे तक स्थगित रही. दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए सपा को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने NDA सांसदों के साथ 'मंगल मिलन' बैठक भी की.

संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला. 'राम मंदिर चढ़ावा चोरी' के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है. प्रियंका गांधी और डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और 'चंदा चोर' के नारे लगाए.

विपक्ष की इस भारी नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही महज 3 मिनट चलकर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई. वहीं, राज्यसभा भी 12 बजे तक स्थगित रही. दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए सपा को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने NDA सांसदों के साथ 'मंगल मिलन' बैठक भी की.

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