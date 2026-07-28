नई दिल्ली : संसद के मॉनसून सत्र में आज मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विचार और पास करने के लिए चर्चा हो रही है. 28 जुलाई के लोकसभा के शेड्यूल के मुताबिक केंद्रीय पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा शुरू होनी थी, जो विपक्ष के हंगामे के बाद टल गई थी. हालांकि, बाद में विपक्ष का पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 को लेकर संसद में हंगामा खत्म हो चुका है और विपक्ष इस पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है. वहीं, राज्यसभा में माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया जाना है. देखें संसद से सीधा प्रसारण.