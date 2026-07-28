ETV Bharat / Videos

लोकसभा LIVE : एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में चर्चा शुरू, देखें संसद से सीधा प्रसारण - LOKSABAHA MONSOON SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पेपर लीक बिल पर सदन में चर्चा शुरू (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:20 PM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : संसद के मॉनसून सत्र में आज मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विचार और पास करने के लिए चर्चा हो रही है. 28 जुलाई के लोकसभा के शेड्यूल के मुताबिक केंद्रीय पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा शुरू होनी थी, जो विपक्ष के हंगामे के बाद टल गई थी. हालांकि, बाद में विपक्ष का पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 को लेकर संसद में हंगामा खत्म हो चुका है और विपक्ष इस पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है. वहीं, राज्यसभा में माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया जाना है. देखें संसद से सीधा प्रसारण.

नई दिल्ली : संसद के मॉनसून सत्र में आज मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 पर विचार और पास करने के लिए चर्चा हो रही है. 28 जुलाई के लोकसभा के शेड्यूल के मुताबिक केंद्रीय पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रस्ताव पर पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा शुरू होनी थी, जो विपक्ष के हंगामे के बाद टल गई थी. हालांकि, बाद में विपक्ष का पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 को लेकर संसद में हंगामा खत्म हो चुका है और विपक्ष इस पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है. वहीं, राज्यसभा में माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया जाना है. देखें संसद से सीधा प्रसारण.

Last Updated : July 28, 2026 at 2:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PARLIAMENT LIVE SESSION
PARLIAMENT SESSION LIVE UPDATE
LOKSABAHA MONSOON SESSION LIVE
PAPER LEAK BILL LIVE UPDATES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Being the second largest state in the country with 53 districts, Madhya Pradesh is one of the most important states. Being committed to its viewers, ETV Bharat Madhya Pradesh has the reach to the farthest corner of the state with its reporting presence. The variety of the state, the behavioural pattern of the people, the changing trends and the political landscape find the finest expression in its stories....view details

संबंधित ख़बरें

JAGANNATH BAHUDA LIVE STREAMING

भगवान श्री जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा LIVE, देखें पुरी से सीधा प्रसारण

July 24, 2026 at 8:37 AM IST
BHAGWAN JAGANNATH RATH YATRA 2026 LIVE UPDATES

भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा LIVE, पुरी से देखें रथ यात्रा का सीधा प्रसारण

July 16, 2026 at 7:29 AM IST
PADMA AWARDS 2026 LIVE

मरणोपरांत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, राष्ट्रपति भवन ने पद्म सम्मान

May 25, 2026 at 6:08 PM IST
ART OF LIVING ANNIVERSARY LIVE

आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल, श्री श्री रविशंकर का सत्संग LIVE

May 20, 2026 at 6:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.