ETV Bharat / Videos

संसद में गतिरोध जारी, हंगामे के बीच लोकसभा में टैक्सेशन और दूसरे कानून संशोधन बिल पास - इनकम टैक्स एक्ट

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
संसद में गतिरोध जारी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 8:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन भी सरकार के विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा. विपक्षी दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई, हालांकि उसी हंगामे के बीच लोकसभा में टैक्सेशन और दूसरे कानून संशोधन बिल 2026 पास हो गया.  इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007, इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 और फाइनेंस एक्ट, 2026 में बदलाव करने का प्रस्ताव है. इस बिल के पास होने के साथ ही संसद की कार्यवाही कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. उधर, बारिश के बीच विपक्षी दलों के सांसदों ने छाता लगाकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया और चढ़ावा चोरी को लेकर नारेबाजी की. विपक्षी सांसदों में 20 जुलाई को CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर जवाब मांगा.  

संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन भी सरकार के विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा. विपक्षी दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई, हालांकि उसी हंगामे के बीच लोकसभा में टैक्सेशन और दूसरे कानून संशोधन बिल 2026 पास हो गया.  इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007, इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 और फाइनेंस एक्ट, 2026 में बदलाव करने का प्रस्ताव है. इस बिल के पास होने के साथ ही संसद की कार्यवाही कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. उधर, बारिश के बीच विपक्षी दलों के सांसदों ने छाता लगाकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया और चढ़ावा चोरी को लेकर नारेबाजी की. विपक्षी सांसदों में 20 जुलाई को CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर जवाब मांगा.  

For All Latest Updates

TAGGED:

PARLIAMENT DEADLOCK CONTINUES
LOK SABHA PASSES TAXATION
मानसून सत्र
इनकम टैक्स एक्ट
LOK SABHA PASSES TAXATION BILL

संबंधित ख़बरें

बाढ़ की चपेट में असम

असम में 15 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 97

August 7, 2026 at 9:02 PM IST
थाईलैंड के स्कूल में गोलीबारी

थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की गोलीबारी, 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल

August 7, 2026 at 8:32 PM IST
NEET पेपर लीक

NEET पेपर लीक: NTA एक्सपर्ट की सोसायटी एप की एंट्री रिकॉर्ड, फोन डेटा से साजिश का खुलासा, पेपर बनाते समय याद कर लेते थे सवाल

August 7, 2026 at 8:20 PM IST
देश में कहीं सूखा तो कहीं सैलाब !

देश में कहीं सूखा तो कहीं सैलाब! WMO ने दी भयानक 'अल-नीनो' की चेतावनी, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा

August 7, 2026 at 7:43 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.