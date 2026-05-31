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पेरिस: PSG के चैंपियंस लीग खिताब के जश्न में हिंसा, 45 लोग हिरासत में लिए गए - VIOLENCE AT PSG LEAGUE CELEBRATIONS

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पेरिस: PSG के चैंपियंस लीग खिताब के जश्न में हिंसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 9:02 PM IST

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फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेंट-जर्मेन की दूसरी चैंपियंस लीग खिताबी जीत के जश्न में शनिवार देर रात हिंसा के चलते खलल पड़ गया. जानकारी के मुताबिक एक ग्रुप ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने 45 लोगों को हिरासत में लिया. बता दें, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शनिवार शाम खेले गए एक रोमांचक फाइनल मैच में पीएसजी ने पेनाल्टी में आर्सेनल को हरा दिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली. मैच के खत्म होने के बाद पेरिस में पीएसजी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. जश्न के दौरान दर्जनों फैंस आर्क डी ट्रायम्फ के पास की सड़कों पर मार्च कर रहे थे, कुछ ने फ्लेयर जलाए और कार के हॉर्न बजाए. लगभग 20 हजार लोग चैंप्स-एलिसीज पर जमा हुए. हालात को देखते हुए पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी.

फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेंट-जर्मेन की दूसरी चैंपियंस लीग खिताबी जीत के जश्न में शनिवार देर रात हिंसा के चलते खलल पड़ गया. जानकारी के मुताबिक एक ग्रुप ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने 45 लोगों को हिरासत में लिया. बता दें, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शनिवार शाम खेले गए एक रोमांचक फाइनल मैच में पीएसजी ने पेनाल्टी में आर्सेनल को हरा दिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली. मैच के खत्म होने के बाद पेरिस में पीएसजी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. जश्न के दौरान दर्जनों फैंस आर्क डी ट्रायम्फ के पास की सड़कों पर मार्च कर रहे थे, कुछ ने फ्लेयर जलाए और कार के हॉर्न बजाए. लगभग 20 हजार लोग चैंप्स-एलिसीज पर जमा हुए. हालात को देखते हुए पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी.

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PSG की खिताबी जश्न में हिंसा
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