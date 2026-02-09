ETV Bharat / Videos

Live: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों के साथ पीएम मोदी - PM MODI ON PARIKSHA PE CHARCHA

परीक्षा पे चर्चा 2026 (ANI)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:12 AM IST

Updated : February 9, 2026 at 10:52 AM IST

आज 9 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड है. इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न शहरों में जाकर स्डूडेंट्स से बातचीत कर उन्हें परीक्षा को लेकर कुछ सुझाव दे रहे हैं. स्टूडेंट्स पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं और पीएम उनका जवाब दे रहे हैं. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पहला एपिसोड 6 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ था. जिसमें बच्चों ने एग्जाम से संबंधित सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे थे, पीएम मोदी ने बच्चों को परीक्षा की तैयारी, प्रश्नों को हल करने के तरीके बताए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया. 

PARIKSHA PE CHARCHA 2026
PM NARENDRA MODI LIVE
परीक्षा पे चर्चा 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
PM MODI ON PARIKSHA PE CHARCHA

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

