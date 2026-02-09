आज 9 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड है. इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न शहरों में जाकर स्डूडेंट्स से बातचीत कर उन्हें परीक्षा को लेकर कुछ सुझाव दे रहे हैं. स्टूडेंट्स पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं और पीएम उनका जवाब दे रहे हैं. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पहला एपिसोड 6 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ था. जिसमें बच्चों ने एग्जाम से संबंधित सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे थे, पीएम मोदी ने बच्चों को परीक्षा की तैयारी, प्रश्नों को हल करने के तरीके बताए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया.