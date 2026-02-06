Pariksha Pe Charcha 2026 परीक्षा पे चर्चा कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी LIVE - PARIKSHA PE CHARCHA 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 10:58 AM IST
रायपुर: परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों को खास टिप्स दे रहे हैं. परीक्षा पे चर्चा का नौवें संस्करण प्रसारित हो रहा है. जिसमें पीएम मोदी बच्चों को टेंशन-फ्री एग्जाम की तैयारी को लेकर बात कर रहे हैं. परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण 22 जनवरी को दिल्ली में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में पूरे देश से 37 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का अवसर मिला. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक छात्रा का चयन हुआ. महासमुंद के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा सृष्टि साहू ने पीएम मोदी से सवाल पूछा.
सृष्टि साहू का सवाल
पढ़ाई करते समय ध्यान भटकता है, इससे कैसे बचा जाए, मन को शांत कैसे रखा जाए, समय का सही प्रबंधन कैसे किया जाए और पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए ?
इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं.
रायपुर: परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों को खास टिप्स दे रहे हैं. परीक्षा पे चर्चा का नौवें संस्करण प्रसारित हो रहा है. जिसमें पीएम मोदी बच्चों को टेंशन-फ्री एग्जाम की तैयारी को लेकर बात कर रहे हैं. परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण 22 जनवरी को दिल्ली में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में पूरे देश से 37 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने का अवसर मिला. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक छात्रा का चयन हुआ. महासमुंद के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा सृष्टि साहू ने पीएम मोदी से सवाल पूछा.
सृष्टि साहू का सवाल
पढ़ाई करते समय ध्यान भटकता है, इससे कैसे बचा जाए, मन को शांत कैसे रखा जाए, समय का सही प्रबंधन कैसे किया जाए और पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए ?
इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं.