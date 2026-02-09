ETV Bharat / Videos

Pariksha Pe Charcha 2026 Part 2: एग्जाम से पहले पीएम मोदी का छात्रों से संवाद शुरू Live - PARIKSHA PE CHARCHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
एग्जाम से पहले पीएम मोदी का छात्रों से संवाद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 10:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को एक बार फिर छात्रों से परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सीजन पर संवाद कर रहे हैं. इस एपिसोड में वह परीक्षा की तैयारी की रणनीतियों, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीकों और परीक्षाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. नई जगहों और नए सफर के साथ प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देख सकेंगे. पिछले कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों से कहा था कि शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट को सीखना और समझना जरूरी है. नंबर और मार्क्स सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं. जिंदगी की परीक्षा के लिए नहीं। हमारे जीवन में शिक्षा एक माध्यम है. खुद को एग्जामिन करने के लिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को एक बार फिर छात्रों से परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सीजन पर संवाद कर रहे हैं. इस एपिसोड में वह परीक्षा की तैयारी की रणनीतियों, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीकों और परीक्षाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. नई जगहों और नए सफर के साथ प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देख सकेंगे. पिछले कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों से कहा था कि शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट को सीखना और समझना जरूरी है. नंबर और मार्क्स सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं. जिंदगी की परीक्षा के लिए नहीं। हमारे जीवन में शिक्षा एक माध्यम है. खुद को एग्जामिन करने के लिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI
PM MODI INTERACTS WITH STUDENTS
PM MODI WITH STUDENT
PARIKSHA PE CHARCHA
PARIKSHA PE CHARCHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

परीक्षा पे चर्चा कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी LIVE

February 6, 2026 at 10:58 AM IST
CM रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस

केंद्रीय बजट पर CM रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

February 2, 2026 at 10:52 AM IST
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण LIVE

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण LIVE

February 1, 2026 at 11:02 AM IST
77वां गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ से LIVE

77वां गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ से LIVE

January 26, 2026 at 10:07 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.