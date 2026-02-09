प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को एक बार फिर छात्रों से परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सीजन पर संवाद कर रहे हैं. इस एपिसोड में वह परीक्षा की तैयारी की रणनीतियों, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीकों और परीक्षाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. नई जगहों और नए सफर के साथ प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देख सकेंगे. पिछले कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों से कहा था कि शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट को सीखना और समझना जरूरी है. नंबर और मार्क्स सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं. जिंदगी की परीक्षा के लिए नहीं। हमारे जीवन में शिक्षा एक माध्यम है. खुद को एग्जामिन करने के लिए.