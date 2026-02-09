ETV Bharat / Videos

Published : February 9, 2026 at 10:13 AM IST

Updated : February 9, 2026 at 10:56 AM IST

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर बच्चों से चर्चा कर रहे हैं. पीएम मोदी दूसरी बार देशभर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद कर रहे हैं. दरअसल, इस बार का आयोजन पिछले 8 एडिशन से एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ है. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पहला एपिसोड 6 फरवरी 2026 को दिखाया गया था. इस दौरान भी अलग-अलग शहर के स्टूडेंट्स रहे और उन्होंने परीक्षा पे चर्चा की. एग्जाम संबंधित कई सवाल किए जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया. स्टूडेंट्स ने अपना-अपना टैलेंट भी दिखाया. नरेंद्र मोदी पर एक छात्रा ने कविता भी लिखी और जिसे पीएम ने काफी पसंद किया. 

