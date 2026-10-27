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ओडिशा में आदिवासियों का मुफ्त इलाज करने वाला डॉक्टर जेल में क्यों है ? क्या है पूरा मामला ?

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आदिवासियों का मुफ्त इलाज करने वाला डॉक्टर जेल में (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2026 at 11:14 PM IST

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ओडिशा के दूर-दराज के आदिवासी समुदायों को चिकित्सा सेवाएं देने वाले डॉक्टर रैंडल सिकेरा के माता-पिता ने रायगडा उप-जेल में उनसे मुलाकात की। सिजीमाली बॉक्साइट खनन विवाद के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की उनके परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आलोचना की जा रही है। डॉ. रैंडल के माता-पिता ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है और उनकी रिहाई की उम्मीद जताई है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ राउतराय ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। 39 वर्षीय डॉक्टर, जिन्होंने आदिवासी समुदायों की सेवा करने के लिए शहरी चिकित्सा प्रैक्टिस छोड़ दी थी, खनन परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में रायगडा में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का आरोप है कि वह हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाओं में शामिल थे, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ की गई यह कार्रवाई अनुचित है। 

ओडिशा के दूर-दराज के आदिवासी समुदायों को चिकित्सा सेवाएं देने वाले डॉक्टर रैंडल सिकेरा के माता-पिता ने रायगडा उप-जेल में उनसे मुलाकात की। सिजीमाली बॉक्साइट खनन विवाद के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की उनके परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आलोचना की जा रही है। डॉ. रैंडल के माता-पिता ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है और उनकी रिहाई की उम्मीद जताई है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ राउतराय ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। 39 वर्षीय डॉक्टर, जिन्होंने आदिवासी समुदायों की सेवा करने के लिए शहरी चिकित्सा प्रैक्टिस छोड़ दी थी, खनन परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में रायगडा में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का आरोप है कि वह हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाओं में शामिल थे, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ की गई यह कार्रवाई अनुचित है। 

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