वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हल्लाबोल

दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ती हवा के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया. लोगों ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लागू करने और हवा ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की. पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने आए लोगों को चेतावनी दी.. लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया. दिल्ली में रविवार सुबह एयर क्वालिटी बेहद खराब रही.. आनंद विहार में AQI 412, ITO 420, नेहरू नगर में 425, विवेक विहार में 424, वजीरपुर में 432 और बुरारी में 429 रिकॉर्ड किया गया. 24 निगरानी केंद्रों ने एयर क्वालिटी को गंभीर कटेगरी का बताया. बताया जा रहा है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के वजह से दिल्ली में हवा खराब हो रही है. अनुमानों में बताया गया है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की हवा ऐसी ही खराब रहेगी.