वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हल्लाबोल, हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग - PROTEST AGAINST POLLUTION

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 11:07 PM IST

1 Min Read
वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हल्लाबोल

दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग

ETV Bharat

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ती हवा के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया. लोगों ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लागू करने और हवा ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की. पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने आए लोगों को चेतावनी दी.. लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया. दिल्ली में रविवार सुबह एयर क्वालिटी बेहद खराब रही.. आनंद विहार में AQI 412, ITO 420, नेहरू नगर में 425, विवेक विहार में 424, वजीरपुर में 432 और बुरारी में 429 रिकॉर्ड किया गया. 24 निगरानी केंद्रों ने एयर क्वालिटी को गंभीर कटेगरी का बताया. बताया जा रहा है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के वजह से दिल्ली में हवा खराब हो रही है. अनुमानों में बताया गया है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की हवा ऐसी ही खराब रहेगी.  

PROTEST AT INDIA GATE
PROTEST AGAINST POLLUTION
प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन
इंडिया गेट पर प्रदर्शन
PROTEST AGAINST POLLUTION

ETV Bharat Hindi Team

