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ग्लास्गो में कांस्य जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार का SAI गांधीनगर में सम्मान; PM मोदी को दिया जीत का श्रेय! - SAI GANDHINAGAR

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PARA POWERLIFTER JHANDU KUMAR WINS BRONZE AT GLASGOW CWG 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 3:10 PM IST

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ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार का गुजरात के गांधीनगर स्थित SAI (भारतीय खेल प्राधिकरण) के 'नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में भव्य सम्मान किया गया.

गरीबी और शारीरिक चुनौतियों को मात देकर देश का तिरंगा लहराने वाले झंडू कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय SAI सेंटर की बेहतरीन ट्रेनिंग को दिया है. साथ ही, उन्होंने 'खेलो इंडिया' के जरिए खिलाड़ियों को एक पक्का मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विशेष धन्यवाद किया. उनके कोच राजेंद्र सिंह राहेलू ने इसे भारत और सेंटर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए भविष्य में और भी मेडल जीतने का दावा किया है.

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार का गुजरात के गांधीनगर स्थित SAI (भारतीय खेल प्राधिकरण) के 'नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में भव्य सम्मान किया गया.

गरीबी और शारीरिक चुनौतियों को मात देकर देश का तिरंगा लहराने वाले झंडू कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय SAI सेंटर की बेहतरीन ट्रेनिंग को दिया है. साथ ही, उन्होंने 'खेलो इंडिया' के जरिए खिलाड़ियों को एक पक्का मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विशेष धन्यवाद किया. उनके कोच राजेंद्र सिंह राहेलू ने इसे भारत और सेंटर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए भविष्य में और भी मेडल जीतने का दावा किया है.

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