पन्ना में बाघिन ने एक झटके में चीतल को किया चित, शिकार का लुत्फ उठाने आए 2 शावक - PANNA TIGRESS P 141 HUNTED CHITAL
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 8:30 PM IST
पन्ना: टाइगर रिजर्व में मंडला गेट स्थित टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक रोमांचित करने वाला नजारा देखने मिला. जहां बाघिन पी 141 ने चीतल का शिकार किया. लोकेश कुमार गाइड ने बताया कि यह वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित मंडला गेट के पिपल टोला घास मैदान का आज सुबह का है. पिपल टोला घास मैदान के पास अपनी टेरिटरी बनाए हुए बाघिन पी 141 चीतल को देखकर घात लगाए हुए खड़ी रही, जैसे ही चीतल उसके पास से गुजरा उसने तुरंत ही झपट्टा मारते हुए गर्दन पर पकड़ ली. बाघिन पी 141 अपने दोनों शावक को शिकार के गुण सिखा रही है. बाघिन के दोनों शावक घास में छिपे हुए थे. जैसे ही उसने चीतल का शिकार किया, दोनों शावक घास के मैदान से निकलकर सामने आ गए. बाघिन ने चीतल की गर्दन पर वार किया. इतने में दोनों शावक शिकार के पास आ गए. यह बहुत ही रोमांचकारी है.
