पन्ना: पन्ना टाइगर रिजर्व की वरिष्ठ हथिनी अनारकली की जुड़वा बेटियों रोहिणी और केतकी का 21 नवंबर को पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया. इस अवसर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री एल. कृष्णमूर्ति, क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व नरेश सिंह यादव, कलेक्टर पन्ना हर्ष सिंह मौजूद रहे. जन्मदिन समारोह हिनौता हाथी कैंप में आयोजित किया गया. जहां अतिथियों ने तालियों के बीच रोहिणी और केतकी के लिए विशेष रूप से तैयार केक काटा. इसके बाद मां अनारकली एवं दोनों बच्चियों को केले, सेब, लड्डू एवं गुड़ सहित विशेष व्यंजनों का भोज कराया गया. अनारकली ने अपनी सूंड़ से अतिथियों का अभिवादन किया. पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर बीके पटेल ने बताया कि, ''21 नवंबर 2025 को हथिनी अनारकली ने हिनौता परिक्षेत्र में लगभग साढ़े तीन घंटे के अंतराल में दो मादा शावकों को जन्म दिया था. पहली बच्ची का जन्म दोपहर 2:20 बजे खैरिया स्थल पर तथा दूसरी का शाम 5:50 बजे हिनौता हाथी कैंप में हुआ. एक साल होने पर हमने उनका जन्मदिन मनाया.''