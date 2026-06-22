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पंकज त्रिपाठी के भाई पर पौराणिक हमला, जमीनी विवाद में मुद्रा से युद्ध, स्थिति गंभीर - PANKAJ TRIPATHI BROTHER

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PANKAJ TRIPATHI BROTHER ATTACKED IN BIHAR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 3:57 PM IST

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बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर बिहार के गोपालगंज जिले में जानलेवा हमला किया गया है. घटना बरौली थाना क्षेत्र के बेलसंड गांव की बताई जा रही है, जहां रविवार शाम घर के बाहर बैठे विजेंद्र नाथ तिवारी पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें पहले गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया. पुलिस की शुरुआती जांच में मामला पुराने जमीनी विवाद और आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है.

बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर बिहार के गोपालगंज जिले में जानलेवा हमला किया गया है. घटना बरौली थाना क्षेत्र के बेलसंड गांव की बताई जा रही है, जहां रविवार शाम घर के बाहर बैठे विजेंद्र नाथ तिवारी पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें पहले गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया. पुलिस की शुरुआती जांच में मामला पुराने जमीनी विवाद और आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है.

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