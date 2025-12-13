बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी का देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का बीजेपी अध्यक्ष बनाना करीब-करीब तय हो गया है, हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. शनिवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन पर्चा भरने का समय था, लेकिन तय समय तक पंकज चौधरी के अलावा किसी अन्य ने पर्चा नहीं भरा.

पंकज चौधरी के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रस्तावक बने. उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी समेत यूपी सरकार के कई मंत्री वहां मौजूद रहे.

पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ. यूपी की महाराजगंज लोकसभा सीट से वे 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं. वर्तमान में वो केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. कुर्मी समुदाय के आने वाले चौधरी का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है. पंकज चौधरी की मां उज्ज्वल चौधरी महाराजगंज जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं. GFX OUT यूपी का अगला विधानसभा चुनाव 2027 में है.. लेकिन जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जबर्दस्त झटका लगा.. वैसे में पंकज चौधरी पर पार्टी सियासी समीकरणों को साधने की बड़ी जिम्मेदारी है.

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद पर पंकज चौधरी के निर्वाचन से उनके गृह जिले महाराजगंज में जबर्दस्त उत्साह है. उनके घर पर उनके प्रशंसक पटाखे चलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं.

यूपी में कुर्मी समुदाय का करीब 6 प्रतिशत वोट है. ऐसे में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है. इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए पर बीजेपी का बड़ा प्रहार माना जा रहा है.