ETV Bharat / Videos

सिंधु जल संधि पर बढ़ी पाकिस्तान की बेचैनी... बिलावल भुट्टो बोले- 'पाकिस्तान को वे नहीं जानते' - पहलगाम आतंकी हमला

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सिंधु जल संधि पर बढ़ी पाकिस्तान की बेचैनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 3:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जिस सिंधु जल संधि को पाकिस्तान दशकों से अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक सुरक्षा मानता रहा, उसी पर भारत के सख्त रुख ने इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ा दी है. अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने बौखलाहट में कहा है कि अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान अपने पानी के अधिकार को छोड़ देगा तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था. नई दिल्ली का साफ संदेश था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता. तब तक ये रुख जारी रहेगा.

भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है. इस्लामाबाद में आयोजित एक सेमिनार में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा...साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान झुक जाएगा, तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता. पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार और पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी भारत के फैसले पर आपत्ति जताई है. 

जिस सिंधु जल संधि को पाकिस्तान दशकों से अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक सुरक्षा मानता रहा, उसी पर भारत के सख्त रुख ने इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ा दी है. अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने बौखलाहट में कहा है कि अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान अपने पानी के अधिकार को छोड़ देगा तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था. नई दिल्ली का साफ संदेश था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता. तब तक ये रुख जारी रहेगा.

भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है. इस्लामाबाद में आयोजित एक सेमिनार में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा...साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान झुक जाएगा, तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता. पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार और पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी भारत के फैसले पर आपत्ति जताई है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

बिलावल भुट्टो
INDUS WATER TREATY
सिंधु जल संधि
पहलगाम आतंकी हमला
BILAWAL THREATENS INDIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

भारत दौरे पर जापान की PM ताकाइची

भारत दौरे पर जापान की PM ताकाइची, मोदी के साथ रक्षा-व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा

July 2, 2026 at 2:40 PM IST
कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी

जोर पकड़ रहा मानसून...कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी

July 2, 2026 at 1:20 PM IST
तमिलनाडु में हॉर्स ट्रेडिंग !

क्या विजय के विधायक को खरीदने की कोशिश हुई ?

July 1, 2026 at 11:10 PM IST
मोदी और शरीफ से अपील

मोदी और शरीफ से अपील, 'भारत-पाक शुरू करे बातचीत', लेटर लिखने वालों में फारूख अब्दुल्ला, मणिशंकर अय्यर और राजद नेता शामिल

July 1, 2026 at 10:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.