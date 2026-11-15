पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक आएंगे भारत, SCO कार्यक्रम में होंगे शामिल

पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक भारत आएंगे. वे 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के कार्यक्रम में भाग लेंगे. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है. भारत सरकार ने पाकिस्तान को SCO का सदस्य होने के नाते कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार होगा जब पाकिस्तान का कोई मंत्री भारत आएगा. इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए थे. नई दिल्ली में होने वाले सत्र का मकसद यूरेशिया में सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने के अलावा लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है.

मेजबान देश होने के नाते भारत ने सभी दस सदस्य देशों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है. कार्यक्रम में सभी देश विभिन्न संस्कृतियों के बीच बातचीत और आपसी संपर्क बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे. GFX IN SCO में भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं. GFX OUT फिलहाल पाकिस्तान के मंत्री मलिक का दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं है. वह सिर्फ एससीओ के सदस्य देश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे.