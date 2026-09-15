ETV Bharat / Videos

पाकिस्तान की अदालत का बड़ा फैसला: एक मुख्यमंत्री समेत इमरान खान की पार्टी के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पाकिस्तान की अदालत का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 3:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकिस्तान की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया. ये आदेश इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के बारे में दिया गया है. आदेश में PTI के सीनियर लीडर और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर, सांसद शाहराम खान तराकई, शाह अहमद, शेर अली अरबाब, मुहम्मद इक़बाल अफरीदी, डॉ. अमजद अली, जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक, ज़ुबैर वजीर, अरशद उमरजई, जार आलम, मियां उमर और अख्तर खान शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि मौजूद रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन लोगों को केस में आरोपी बनाया गया है. जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं. आरोप लगाया कि उन पर सरकारी संस्थाओं पर हमले और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

पाकिस्तान की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया. ये आदेश इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के बारे में दिया गया है. आदेश में PTI के सीनियर लीडर और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर, सांसद शाहराम खान तराकई, शाह अहमद, शेर अली अरबाब, मुहम्मद इक़बाल अफरीदी, डॉ. अमजद अली, जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक, ज़ुबैर वजीर, अरशद उमरजई, जार आलम, मियां उमर और अख्तर खान शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि मौजूद रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन लोगों को केस में आरोपी बनाया गया है. जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं. आरोप लगाया कि उन पर सरकारी संस्थाओं पर हमले और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

PTI
PAKISTAN COURT
IMRAN KHAN
PASSPORT BLOCKED
BLOCK PASSPORTS OF 24 MPS OF PTI

संबंधित ख़बरें

UGANDA VICE PRESIDENT VISITS TAJ MAHAL

BRICS समिट के बाद आगरा पहुंचीं युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपो, ताजमहल की भव्यता और मुमताज की कहानी ने मोहा मन

September 15, 2026 at 3:10 PM IST
IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक

IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक: बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस के 3 इटैलियन पैसेंजर्स दिल्ली से रवाना, एयर इंडिया को नोटिस भेजा

September 15, 2026 at 2:28 PM IST
LAC पर चीन ने घटाई सैनिकों की तैनाती

LAC पर चीन ने घटाई सैनिकों की तैनाती, भारत की तैयारी कितनी मजबूत?

September 15, 2026 at 2:26 PM IST
आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हचारों भक्त

महाकाल की थीम पर सजा मुंबई के लालबागचा राजा का दरबार, आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हजारों भक्त

September 14, 2026 at 11:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.