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भारत के युवाओं पर पाकिस्तानी आतंकियों की काली नजर! 'Memon & JUTT33' लिंक से ब्रेनवॉश की थी तैयारी - PAK TERROR GROUP TARGETS INDIA

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युवाओं पर पाकिस्तानी आतंकियों की काली नजर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 7:31 PM IST

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पाकिस्तान में मौजूद आतंकी भारत के युवाओं को रेडिकलाज करने और आतंक का हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तानी आतंकी सरगना राणा हुनेन उर्फ राणा हुसैन से संपर्क रखने के आरोप में 13 जुलाई को कटिहार में जिस मोहम्मद अहद गिरफ्तार किया गया था, अब उसके संदिग्ध नेटवर्क और गतिविधियों का खुलासा हो रहा है. जांच एजेंसियों की पड़ताल में कई बड़े खुलासे हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद अहद को पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलरों से निर्देश मिला था कि वह दिल्ली जाकर चोरी का एक पुराना वाहन मुहैया कराए.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उस वाहन का इस्तेमाल किसी बम विस्फोट करना था या फिर आतंकी वारदात या मॉब लिंचिंग जैसी किसी साजिश के लिए. जांच में ये बात भी सामने आई है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने अहद को 'Memon & JUTT33' नाम का व्हाट्सएप लिंक भेजा था. मोहम्मद अहद ने उस लिंक को कई युवाओं तक पहुंचाया. लिंक का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं का ब्रेनवॉश करने के लिए किया जा रहा था.  

कटिहार पुलिस ने कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त कार्रवाई में कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से अहद को गिरफ्तार किया था. कुछ समय पहले मुंगेर से एक आतंकी को पकड़ा गया था, उससे भी मोहम्मद अहद का संपर्क था. अब एजेंसियां दोनों के बीच हुई बातचीत और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही हैं. साथ ही, उसके कथित विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.  

पाकिस्तान में मौजूद आतंकी भारत के युवाओं को रेडिकलाज करने और आतंक का हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तानी आतंकी सरगना राणा हुनेन उर्फ राणा हुसैन से संपर्क रखने के आरोप में 13 जुलाई को कटिहार में जिस मोहम्मद अहद गिरफ्तार किया गया था, अब उसके संदिग्ध नेटवर्क और गतिविधियों का खुलासा हो रहा है. जांच एजेंसियों की पड़ताल में कई बड़े खुलासे हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद अहद को पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलरों से निर्देश मिला था कि वह दिल्ली जाकर चोरी का एक पुराना वाहन मुहैया कराए.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उस वाहन का इस्तेमाल किसी बम विस्फोट करना था या फिर आतंकी वारदात या मॉब लिंचिंग जैसी किसी साजिश के लिए. जांच में ये बात भी सामने आई है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने अहद को 'Memon & JUTT33' नाम का व्हाट्सएप लिंक भेजा था. मोहम्मद अहद ने उस लिंक को कई युवाओं तक पहुंचाया. लिंक का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं का ब्रेनवॉश करने के लिए किया जा रहा था.  

कटिहार पुलिस ने कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त कार्रवाई में कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से अहद को गिरफ्तार किया था. कुछ समय पहले मुंगेर से एक आतंकी को पकड़ा गया था, उससे भी मोहम्मद अहद का संपर्क था. अब एजेंसियां दोनों के बीच हुई बातचीत और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही हैं. साथ ही, उसके कथित विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.  

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