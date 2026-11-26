सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को याद दिलाया है कि पाकिस्तानी कंटेंट को भारत में स्ट्रीम नहीं किया जाना चाहिए, यह बात पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और विवाद बढ़ गया. शो में पाक अभिनेता फवाद खान और माहिरा खान मुख्य भूमिका में हैं. मिनिस्ट्री ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को 8 मई, 2025 की अपनी एडवाइजरी मानने का निर्देश दिया है, जिसमें भारत में चल रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म और दूसरे डिजिटल इंटरमीडियरी से पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट तक एक्सेस बंद करने को कहा गया था. यह डेवलपमेंट तब हुआ जब मिनिस्ट्री को पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' के इंडिया में रिलीज होने के बारे में कई शिकायतें और रिप्रेजेंटेशन मिले. इस सीरीज में हानिया आमिर, अहद रजा मीर, इकरा अजीज और सनम सईद भी हैं. यह सीरीज 4 दिसंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली प्रीमियर होने वाली है.