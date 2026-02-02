ETV Bharat / Videos

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत के खिलाफ मैच, पाकिस्तान पर बॉयकॉट का क्या होगा असर ? - T20 WORLD CUP 2026

पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत के खिलाफ मैच (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 8:05 PM IST

T-20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश का ड्रामा खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान ने ड्रामा शुरू कर दिया है. पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया है.  पाकिस्तान सरकार ने पाक टीम को टूर्नामेंट खेलने की इजाजत दी.लेकिन भारत से नहीं भिड़ने की बात कही. पाकिस्तान टीम के इस रुख पर ICC ने बड़ा बयान दिया कहा कि, "पाकिस्तान का  T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ग्रुप A मैच का बहिष्कार करने का फैसला ग्लोबल क्रिकेट की अखंडता को कमजोर करता है और इसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा नुकसान हो सकता है". ICC के इस कदम से बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला सहमत दिखे. पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने नहीं खेलने को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा. पूर्व भारतीय तेज गेंदबांज मदन लाल ने पाकिस्तान का भारत से मैच नहीं खेलने के फैसले को बेवकूफी भरा कदम बताया. वहीं नियमों के मुताबिक अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो भारत को 'वॉकओवर' के जरिए पूरे अंक मिल जाएंगे. उधर आईसीसी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर वित्तीय जुर्माना लगाने का भी अधिकार है.

T20 WORLD CUP 2026
ICC
BCCI
PCB
T20 WORLD CUP 2026

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

