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सिंधु जल संधि पर फिर भड़का पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ युद्ध की दी धमकी - INDUS WATERS TREATY

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STAN THREATENS INDIA OVER INDUS WATERS TREATY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 2:10 PM IST

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भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि यदि पानी की उपलब्धता पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनती है तो उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध का विकल्प भी चुन सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर रखा है. पाकिस्तान का आरोप है कि भारत चिनाब नदी के जल प्रवाह में बदलाव कर रहा है, जबकि भारत की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है. इस बीच पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा सकता है.

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि यदि पानी की उपलब्धता पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनती है तो उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध का विकल्प भी चुन सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर रखा है. पाकिस्तान का आरोप है कि भारत चिनाब नदी के जल प्रवाह में बदलाव कर रहा है, जबकि भारत की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है. इस बीच पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा सकता है.

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