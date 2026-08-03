पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में एक भीषण आत्मघाती हमला हुआ है. रविवार को काबल पुलिस स्टेशन के गेट पर हुए इस धमाके में 8 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त यह हमला हुआ, पास ही काबल चौक पर आतंकवाद के खिलाफ एक शांति रैली चल रही थी. एक संदिग्ध युवक पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा और तलाशी लिए जाने से ठीक पहले खुद को बम से उड़ा लिया. इलाके को सील कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं.